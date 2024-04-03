АПЛ, 31-й тур: «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью, «Ноттингем» одолел «Фулхэм»

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Вчера, 2 апреля, состоялось четыре матча 31-го тура английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» (1:1), «Ноттингем Форест» оказался сильнее лондонского «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» и «Вулверхэмптоном» разошлись миром (1:1), а также «Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» с минимальным счётом (1:0).

Результаты матчей 31-го тура АПЛ:

«Ньюкасл Юнайтед» (гол: Ал. Исак) — «Эвертон» (гол: Д. Кальверт-Льюин) — 1:1;

«Ноттингем Форест» (голы: К. Хадсон-Одои, Кр. Вуд, М. Гиббс-Уайт) — «Фулхэм» (гол: Т. Адарабиойо) — 3:1;

«Бёрнли» (гол: Як. Бруун Ларсен) — «Вулверхэмптон» (гол: Р. Аит-Нури) — 1:1;

«Борнмут» (гол: Дж. Клюйверт) — «Кристал Пэлас» — 1:0.

Наивысшую позицию среди этих восьми команд занимает «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» находятся на восьмой строчке, набрав 44 очка в 30 проведённых матчах. «Бёрнли» располагается на предпоследней, 19-й позиции с 19 очками после 31 игры.