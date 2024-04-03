АПЛ, 31-й тур: «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью, «Ноттингем» одолел «Фулхэм»
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Вчера, 2 апреля, состоялось четыре матча 31-го тура английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» (1:1), «Ноттингем Форест» оказался сильнее лондонского «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» и «Вулверхэмптоном» разошлись миром (1:1), а также «Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» с минимальным счётом (1:0).
Результаты матчей 31-го тура АПЛ:
- «Ньюкасл Юнайтед» (гол: Ал. Исак) — «Эвертон» (гол: Д. Кальверт-Льюин) — 1:1;
- «Ноттингем Форест» (голы: К. Хадсон-Одои, Кр. Вуд, М. Гиббс-Уайт) — «Фулхэм» (гол: Т. Адарабиойо) — 3:1;
- «Бёрнли» (гол: Як. Бруун Ларсен) — «Вулверхэмптон» (гол: Р. Аит-Нури) — 1:1;
- «Борнмут» (гол: Дж. Клюйверт) — «Кристал Пэлас» — 1:0.
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Исак – 15' 1:1 Калверт-Льюин – 88'
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Хадсон-Одои – 9' 2:0 Вуд – 19' 3:0 Гиббс-Уайт – 45+3' 3:1 Адарабиойо – 49'
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 21:45 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Бруун Ларсен – 37' 1:1 Аит-Нури – 45+3'
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 21:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Клюйверт – 79'
Наивысшую позицию среди этих восьми команд занимает «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» находятся на восьмой строчке, набрав 44 очка в 30 проведённых матчах. «Бёрнли» располагается на предпоследней, 19-й позиции с 19 очками после 31 игры.
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