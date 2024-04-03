Кафанов: предложил Медведеву вообще не смотреть, кто куда бьёт пенальти у «Химок»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос о настрое голкипера Никиты Медведева на матч после выездной победы в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) во втором этапе четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

«Никите сложно в том смысле, что Сергей играет постоянно, сериями, а Никита играет от случая к случаю, и у него между играми всегда (за исключением конца осени) существенные перерывы — две недели, три недели, месяц. Вот в этом сложность. Настраивать его не надо, он очень хочет играть. Серия пенальти? Не секрет, что все изучают, мы тоже изучали. У нас было два варианта. Действовать Никите с учётом тех данных, которые у нас есть, — мы знали, что соперники тоже знают, что их изучают, и бьющие могут начать менять свой угол. Нам надо было это понять — надо на это смотреть или не надо. Или был второй вариант, предложил Никите после завершения [основного времени] матча — вообще не смотреть, кто куда бьёт, и самому принимать решение. Он сам решение принял — помогло», — рассказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

В матче на Кубок России с «Химками» ворота «Ростова» защищал запасной голкипер Никита Медведев, основным вратарём жёлто-синих является Сергей Песьяков. В послематчевой серии пенальти Медведев дважды пропускал удары, зацепив мяч перчатками, и смог перевести мяч в штангу после восьмого удара химчан, что принесло победу «Ростову».