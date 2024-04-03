Личка: легионеры прилетают в четверг, а в пятницу у «Динамо» матч — почему так происходит?

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о подготовке команды к весенней части сезона-2023/2024.

«Уверен, что команда хорошо готова физически. Понятно, что даже в марте у нас возникла большая пауза. А теперь – три игры за неделю. Я не вижу проблемы с подготовкой. Скажу честно: в четверг вечером мы впервые собрались всей командой. До этого работало 10 человек и молодёжь. У нас много игроков сборной, потом они возвращаются в разном физическом состоянии. Это не моментальный процесс. Еще момент – наш календарь такой, что мы уже второй раз играем по пятницам после международный паузы. С нашим количеством сборников. Наши легионеры прилетают утром в четверг, а в пятницу матч. Почему так происходит? Я говорю об этом, но ответа нет».

В первых трёх турах после возобновления сезона «Динамо» одержало две победы (над «Локомотивом» (2:1) и «Ахматом» (2:0)) и потерпело поражение от «Ростова» (1:4).