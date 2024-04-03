Главный тренер «Динамо» Личка объяснил, почему Скопинцев потерял место в стартовом составе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с игровым временем левого защитника Дмитрия Скопинцева.

«Все знают, что осенью Скопинцев много играл. Хорошо, средне – неважно, но у него было достаточно времени. Весной он потерял место в основе. Понятно, что не все могут это принять правильно. Это нормально. Все хотят играть. Сейчас он стал выходить на замены – тайм с «Ростовом», сейчас в основе. Я говорю своим футболистам одну вещь. И она является правдой. Если ты лучший в тренировочном процессе, ты будешь играть в основе. Я себе не враг. Всё зависит от них самих», — сказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

27-летний левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в текущем сезоне принял участие во всех матчах клуба в РПЛ — он провёл 21 игру, отметившись голом и двумя результативными передачами. В трёх мартовских матчах бело-голубых в РПЛ Скопинцев выходил на замены, сыграв 16, 14 и 45 минут.