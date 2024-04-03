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Мор: «Спартаку» победа в матче Кубка нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство

Мор: «Спартаку» победа в матче Кубка нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С одной стороны, «Спартаку» нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство. И у «Зенита» ещё будет домашняя игра в запасе. «Спартаку» после всех неудач, а в чемпионате все три матча после зимней паузы были без голов, конечно, надо себя проявлять», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

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