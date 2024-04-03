«Балтика» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в рамках 10-го тура РПЛ победу со счётом 2:1 одержал ЦСКА. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 армейцы располагаются на четвёртой строчке. В активе команды Владимира Федотова 33 набранных очка по результатам 21 матча. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 17 очков.