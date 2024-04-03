«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.