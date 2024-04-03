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Марцел Личка: я был рад дождю в Санкт-Петербурге

Марцел Личка: я был рад дождю в Санкт-Петербурге
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что был рад дождю в Санкт-Петербурге во время матча Кубка России с «Зенитом» (0:2). Также специалист отметил, что команда не должна расслабляться, так как в памяти свежо разгромное поражение в игре с «Ростовом» (1:4).

«Я рад, что игроки правильно настроились. Мы хорошо играли с мячом, как и говорил до этого, рад дождю, ведь мяч катился быстрее. Мы честно и профессионально отработали в этом матче. Но это не значит, что надо расслабляться. И считать, что дальше всё будет хорошо. Матч с «Ростовом» с нами надолго. Его трудно просто вычеркнуть из головы», — сказал Марцел Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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