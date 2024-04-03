Тренер вратарей «Ростова» Кафанов сообщил, что клуб продлит контракт с Песьяковым

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что клуб продлит контракт с голкипером Сергеем Песьяковым.

— У Песьякова контракт заканчивается летом 2024 года. Хотели бы, чтобы вратарь такого класса остался в «Ростове»?

— Контракт с Песьяковым будет продлён. Он остаётся в «Ростове», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Сергей Песьяков провёл 19 матчей. Также на счету голкипера две игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.