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Игрок «Химок» Скворцов: Митрюшкин может раскрыться в «Локомотиве», если получит шанс

Игрок «Химок» Скворцов: Митрюшкин может раскрыться в «Локомотиве», если получит шанс
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Футболист подмосковных «Химок» Лев Скворцов прокомментировал будущий переход голкипера команды Антона Митрюшкина в московский «Локомотив».

— Антон Митрюшкин переходит в «Локомотив». Такой переход как-то отрицательно сказался на атмосфере в команде?

— Нет. Наоборот, все его поддержали. Я думаю, что это будет хороший переход для Антона, так как «Локомотив» — хороший клуб. Он может там раскрыться, Антон является очень хорошим вратарём. Если ему предоставят шанс, то он им воспользуется. Желаю ему удачи и чтобы он дальше развивался, — сказал Скворцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин играл за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых.

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