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Карпин привёл в пример уход Клоппа из «Ливерпуля», говоря о своём будущем в сборной России

Карпин привёл в пример уход Клоппа из «Ливерпуля», говоря о своём будущем в сборной России
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин привёл в пример возглавляющего «Ливерпуль» Юргена Клоппа, говоря о своём будущем в сборной России. Напомним, немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«А какие высказывания? Я тогда сказал, что я вот сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдёт, и я скажу: «До свидания». Резонанс вызывает это, я понимаю это. Главный тренер сборной, главный тренер «Ростова», да. Но это может произойти с любым человеком. Вот Клопп, например, говорит: «Я устал, хочу год пожить как нормальный человек». Случилось же. Это может произойти с кем угодно, надоела работа твоя», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что РФС хочет продлить контракт с российским специалистом.

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