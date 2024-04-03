Карпин привёл в пример уход Клоппа из «Ливерпуля», говоря о своём будущем в сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин привёл в пример возглавляющего «Ливерпуль» Юргена Клоппа, говоря о своём будущем в сборной России. Напомним, немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«А какие высказывания? Я тогда сказал, что я вот сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдёт, и я скажу: «До свидания». Резонанс вызывает это, я понимаю это. Главный тренер сборной, главный тренер «Ростова», да. Но это может произойти с любым человеком. Вот Клопп, например, говорит: «Я устал, хочу год пожить как нормальный человек». Случилось же. Это может произойти с кем угодно, надоела работа твоя», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что РФС хочет продлить контракт с российским специалистом.