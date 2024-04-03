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Хорен Байрамян рассказал, кто из игроков «Ростова» отвечает за музыку в раздевалке

Хорен Байрамян рассказал, кто из игроков «Ростова» отвечает за музыку в раздевалке
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, кто в команде отвечает за музыку в раздевалке.

«Песня «Девочка, стоп!» не только в раздевалке звучит, но и у меня дома часто. Когда выигрываем, можно её включить. Но за музыку в раздевалке отвечаю не я. Вот когда есть хорошее настроение, включаю эту «Девочка, стоп!» А так много кто отвечает. Диджей в раздевалке обычно Глебов или администратор наш, который хорошо разбирается в музыке. Всё слушаем — и Басту, и A.V.G, и новые популярные песни слушаем», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.

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