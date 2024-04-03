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Форвард «Химок» Корян: для клуба очень важен выход в РПЛ, надо выигрывать каждую игру

Форвард «Химок» Корян: для клуба очень важен выход в РПЛ, надо выигрывать каждую игру
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Нападающий «Химок» Аршак Корян считает, что для подмосковной команды, выступающей в Мелбет Первой лиге, крайне важно получить путёвку в РПЛ.

«Нашей команде стоит поработать над завершающей стадией, более конкретно — над последними передачами и реализацией. У меня цели на сезон — приносить результат и увеличить игровое время на поле. А у команды — побеждать каждую игру, чтобы выйти в РПЛ. Для нас очень важен выход туда, как и для всех футболистов, кто хочет стремиться выше», — сказал Корян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

После 24 туров нынешнего сезона «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги, набрав 42 очка. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с тульским «Арсеналом» на домашней арене. Встреча состоится 8 апреля и начнётся в 19:30 мск.

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