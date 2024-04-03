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Алексис Дуарте рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Спартаке»

Алексис Дуарте рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Спартаке»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, кто помогал ему адаптироваться в команде.

«В первое время чаще всего общался с Таварешем, он здорово мне помог. Тренерский штаб тоже старался максимально подробно мне всё объяснять.

А затем важным для меня событием стало появление в команде Медины. С Хесусом я смог уже окончательно адаптироваться. Мы были знакомы и раньше, ведь он играл в Москве, просто за другой клуб, но толком не общались», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

Парагваец Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» летом 2023 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. До ЦСКА Медина выступал в американском «Нью-Йорк Сити».

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