Алексис Дуарте рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Спартаке»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, кто помогал ему адаптироваться в команде.

«В первое время чаще всего общался с Таварешем, он здорово мне помог. Тренерский штаб тоже старался максимально подробно мне всё объяснять.

А затем важным для меня событием стало появление в команде Медины. С Хесусом я смог уже окончательно адаптироваться. Мы были знакомы и раньше, ведь он играл в Москве, просто за другой клуб, но толком не общались», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

Парагваец Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» летом 2023 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. До ЦСКА Медина выступал в американском «Нью-Йорк Сити».