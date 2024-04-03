Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани высказался о дебюте в матче Кубка России с «Химками»

Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани высказался о дебюте в матче Кубка России с «Химками»
Комментарии

Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о дебюте за клуб в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Ростов» одержал победу (0:0, 7:6 по пен.) и прошёл в следующий раунд турнира. Эяд Эль-Аскалани вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.

«Хотел бы поздравить всю команду с победой. Матч с «Химками» — первый для меня. К сожалению, у меня была травма, поэтому это моя первая игра. Надеюсь, что каждый раз я буду побеждать. Это мой менталитет — побеждать для команды», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

19-летний Эяд Эль-Аскалани перешёл в «Ростов» в начале 2024 года. Его предыдущим клубом был египетский «Исмаили».

Материалы по теме
Карпин сильно рискнул в Кубке России. Но ему повезло в серии пенальти
Карпин сильно рискнул в Кубке России. Но ему повезло в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android