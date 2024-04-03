Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани высказался о дебюте в матче Кубка России с «Химками»

Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о дебюте за клуб в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Ростов» одержал победу (0:0, 7:6 по пен.) и прошёл в следующий раунд турнира. Эяд Эль-Аскалани вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.

«Хотел бы поздравить всю команду с победой. Матч с «Химками» — первый для меня. К сожалению, у меня была травма, поэтому это моя первая игра. Надеюсь, что каждый раз я буду побеждать. Это мой менталитет — побеждать для команды», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

19-летний Эяд Эль-Аскалани перешёл в «Ростов» в начале 2024 года. Его предыдущим клубом был египетский «Исмаили».