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«Уходите в другие команды». Карпин — российским игрокам, не попадающим в основу «Зенита»

«Уходите в другие команды». Карпин — российским игрокам, не попадающим в основу «Зенита»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, отвечая на вопрос про лимит на легионеров, посоветовал российским игрокам, не попадающим в основу «Зенита», уходить в другие команды.

«Я даже не заметил, что он работает или не работает. Как всё было, так и есть, грубо говоря. Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о «Зените», там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь.

Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в «Зените», «Краснодаре», «Спартаке», будут в «Оренбурге», в «Ростове» и ещё где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из «Зенита», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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