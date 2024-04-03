Игрок «Химок» Скворцов: выход в РПЛ — первая задача для нас после вылета из Кубка России

Футболист подмосковных «Химок» Лев Скворцов считает, что подмосковной команде, выступающей в Мелбет Первой лиге, сейчас нужно сосредоточиться на выходе в РПЛ. Напомним, накануне «Химки» уступили «Ростову» (0:0, 6:7 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— С чем связано нестабильное начало в Первой лиге после зимней паузы?

— Все говорят, что весенняя часть самая тяжёлая. Я думаю, что в дальнейшем всё будет хорошо. Выход в РПЛ — самая первая задача для нас после вылета из Кубка России. Кубок выиграть очень тяжело, — сказал Скворцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 туров нынешнего сезона «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги, набрав 42 очка. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с тульским «Арсеналом» на домашней арене. Встреча состоится 8 апреля и начнётся в 19:30 мск.