Канищев: «Зенит» — фаворит, потому что стабилен. «Спартак» шарахает из стороны в сторону

Бывший российский футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«В предстоящем матче, с учётом состояния «Спартака», «Зенит» — фаворит. Ожидаю, что будет интересная игра. Сложно строить какие-то другие ожидания людям, которые хотят посмотреть хороший и содержательный футбол. Надеюсь, «Спартак» даст бой, чтобы получилась действительно интересная игра на встречных курсах. «Зенит» сейчас достаточно стабилен, а «Спартак» шарахает из стороны в сторону», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.