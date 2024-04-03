Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: «Зенит» — фаворит, потому что стабилен. «Спартак» шарахает из стороны в сторону

Канищев: «Зенит» — фаворит, потому что стабилен. «Спартак» шарахает из стороны в сторону
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящем матче, с учётом состояния «Спартака», «Зенит» — фаворит. Ожидаю, что будет интересная игра. Сложно строить какие-то другие ожидания людям, которые хотят посмотреть хороший и содержательный футбол. Надеюсь, «Спартак» даст бой, чтобы получилась действительно интересная игра на встречных курсах. «Зенит» сейчас достаточно стабилен, а «Спартак» шарахает из стороны в сторону», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Мор: «Спартаку» победа в матче Кубка нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android