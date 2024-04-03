«Урал» — «Локомотив»: текстовая трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 3 апреля, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).