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Арендованный «Химками» игрок ЦСКА Яковлев рассказал, чему научился у Талалаева

Арендованный «Химками» игрок ЦСКА Яковлев рассказал, чему научился у Талалаева
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Нападающий подмосковных «Химок» Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды из ЦСКА, рассказал, чему научился у главного тренера красно-чёрных Андрея Талалаева.

«К сожалению, пока не получилось провести много времени в тренировочном процессе с Талалаевым из-за травм. А так научился у Талалаева дисциплине и неуступчивости. Он не простит, если не делать. Конечно, расстроен, что аренда из-за травмы пошла не по плану», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний Владислав Яковлев провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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