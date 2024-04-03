Александр Гришин: если ЦСКА обыграет «Балтику», то выиграет Кубок России

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России между армейцами и калининградской «Балтикой». Первая игра полуфинала Пути РПЛ состоится сегодня, 3 апреля, в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Хочется, чтобы ЦСКА победил в матче с «Балтикой». Если армейцы одержат победу, то, наверное, выиграют Кубок России. Плюс надо догонять конкурентов в чемпионате, ведь ЦСКА потерял много очков. Конечно, обидно за команду, если бы эти очки не были потеряны, то ЦСКА боролся бы за первое место с «Зенитом». Но очки потеряны, поэтому ЦСКА нужно побеждать, чтобы была уверенность и у команды появился дух победителя.

Скорее всего, ЦСКА сделает ротацию в матче с «Балтикой», потому что впереди игра чемпионата с «Факелом». Матч будет предсказуемый, так как обе команды играют в пять защитников, не будет открытой игры. Будут шахматы: кто первый забьёт, тот победит. «Балтика» играет больше длинными передачами с давлением впереди. Если ЦСКА со своими хорошими защитниками это выдержит, то у команды особых проблем не будет. Если в обороне будет всё нормально, то ЦСКА один гол точно забьёт.

Ребята играют в футбол. А футбол игра непредсказуемая. Иногда фаворит проигрывает аутсайдеру. ЦСКА не то что надо исправляться, а надо выходить и играть в футбол независимо от погодных условий и от того, что требуют болельщики. ЦСКА надо ловить свою лучшую игру, которую команда часто показывала в этом сезоне, и побеждать «Балтику». Откровенно говоря, по составу и подбору игроков ЦСКА сильнее «Балтики», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.