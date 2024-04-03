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В Польше фанаты избили белорусского тренера «Заглембе» Хацкевича

В Польше фанаты избили белорусского тренера «Заглембе» Хацкевича
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Фанаты польского клуба «Заглембе» ворвались на базу команды и избили главного тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщил Meczyki.

По информации источника, во время тренировки команды в среду на базу команды проникла группа хулиганов. Белорусского специалиста Александра Хацкевича ударили по лицу. Кроме того, тренер получил несколько ударов ногами. Отмечается, что информацию удалось подтвердить в самом клубе. Ранее источник сообщал, что тренер уже близок к отставке из «Заглембе».

«Заглембе» занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 25 матчей. На счету подопечных Александра Хацкевича всего две победы. В прошедшем туре они проиграли «Катовице» со счётом 0:4.

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