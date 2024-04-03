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Тарханов: «Зенит» сильнее «Спартака»

Тарханов: «Зенит» сильнее «Спартака»
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в Кубке России. Специалист назвал «Спартак» необычной командой и признался, что ему сложно прогнозировать исход первого матча полуфинала Пути РПЛ в Кубке. По его мнению, «Зенит» превосходит «Спартак», поэтому будет играть первым номером. А для красно-белых поражение может стать главным провалом нынешнего сезона.

«Спартак» – необычная команда. Может выстрелить, а может не выстрелить. В РПЛ обе команды потеряли очки, они находятся не в оптимальной форме. Сложно что-то прогнозировать. Но «Зенит» точно будет играть в атаку, а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона. Конечно, «Зенит» сильнее. И у него больше шансов на победу», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в рамках которого встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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