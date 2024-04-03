Колосков: сейчас «Спартак» — средняя команда с большими турнирными претензиями

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» сейчас — это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор — это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то «Зенит» фаворит предстоящего матча», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.