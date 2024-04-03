Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшего главу RFEF Рубиалеса отпустили из-под стражи

Бывшего главу RFEF Рубиалеса отпустили из-под стражи
Комментарии

Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса отпустили из-под стражи. Об этом сообщает испанское интернет-издание El Espanol.

Напомним, ранее стало известно, что Рубиалес был задержан в аэропорту Испании после того, как прокуратура выдала ордер на его арест. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные в связи с делом о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшим передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Подчёркивалось, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Отметим, что согласно договору с Саудовской Аравией Королевская испанская футбольная федерация зарабатывает по € 40 млн каждый год.

Материалы по теме
Луиса Рубиалеса задержали в аэропорту Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android