Бывшего главу RFEF Рубиалеса отпустили из-под стражи

Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса отпустили из-под стражи. Об этом сообщает испанское интернет-издание El Espanol.

Напомним, ранее стало известно, что Рубиалес был задержан в аэропорту Испании после того, как прокуратура выдала ордер на его арест. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные в связи с делом о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшим передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Подчёркивалось, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Отметим, что согласно договору с Саудовской Аравией Королевская испанская футбольная федерация зарабатывает по € 40 млн каждый год.