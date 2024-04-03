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Тарханов: ЦСКА будет очень тяжело играть с «Балтикой» в Калининграде

Тарханов: ЦСКА будет очень тяжело играть с «Балтикой» в Калининграде
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О реабилитации ЦСКА в игре с «Балтикой» после матча с «Сочи» не стоит говорить, потому что это Кубок России и обе команды будут играть только на победу. «Балтика» недавно выиграла свой последний матч в РПЛ, плюс в Кубке прошла «Локомотив», поэтому будут стараться тоже выиграть. Тем более в Калининграде очень тяжело играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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