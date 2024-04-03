Экс главный тренер «Краснодара» Ивич может возглавить ПАОК

Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич может возглавить греческий ПАОК. Об этом сообщает интернет-издание GRANDSPORT.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Фонбет Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 41 очко.

Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Ивич работал во главе ПАОКа. В сезоне-2016/2017 команда под его руководством выиграла Кубок Греции. В данный момент пост главного тренера ПАОКа занимает Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу.