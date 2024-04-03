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Александр Мостовой: почему Семак должен доверять молодёжи? В «Зените» очень сильные игроки

Александр Мостовой: почему Семак должен доверять молодёжи? В «Зените» очень сильные игроки
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о путях развития современных российских игроков.

«Я уже говорил и многие, кто играли за границей, говорили, что российским футболистам стоит пробовать себя в иностранных командах. Есть примеры Головина, Миранчука, Захаряна и остальных. У нас долгое время никто не уезжал в Европу, потому что не брали. Поэтому Карпин ничего особо нового не сказал, мы об этом говорим постоянно.

Почему Семак должен доверять молодёжи? Много случаев, когда игрок уезжает из «Зенита» и потом раскрывается. Но другое дело — выиграть конкуренцию в «Зените», потому что в команде собраны очень сильные футболисты. Поэтому либо ты сидишь в запасе и выигрываешь титулы, или же пробуешь себя в другой команде. Взять в пример Мостового. Он же мог спокойно уйти из «Зенита», но он терпел и сейчас является одним из основных футболистов. Его фамилия обязывает быть одним из лучших. Он молодец», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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