Бонгонда: я люблю «Спартак», Абаскаль даёт нам свободу в игре

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признался в любви московскому клубу и выразил готовность всегда выполнять установки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. 28-летний футболист признался, что хорошо чувствует себя в команде, а также заявил, что Абаскаль даёт команде свободу в игре, благодаря чему футболисты чувствуют себя одним целым.

«Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, я буду прикладывать максимум усилий. Все одноклубники относятся ко мне очень хорошо. Я очень счастлив быть здесь. Я люблю «Спартак». Всё, что связано с этим клубом, люблю.

Я думаю, Абаскаль даёт нам свободу в игре. Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое. Я думаю, что быть тренером непросто», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи, что «Спартак» может отправить в отставку Гильермо Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов. На замену ему рассматриваются сразу несколько кандидатур, в числе которых и россияне, и иностранцы.