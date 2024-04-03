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«Урал» — «Локомотив»: Эммерсон открыл счёт на седьмой минуте

«Урал» — «Локомотив»: Эммерсон открыл счёт на седьмой минуте
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В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Урал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Урала» Эммерсон.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).

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