«Урал» — «Локомотив»: Эммерсон открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Урал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Урала» Эммерсон.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).