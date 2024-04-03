Игрок «Ростова» Роналдо: ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси

Полузащитник «Ростова» Роналдо дос Сантос ответил на шутливый вопрос, готов ли он поменять свою фамилию на Месси. 23-летний футболист заявил, что не сделает это ни за какие деньги, даже за десятки миллионов евровалюты.

«Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За € 10 млн? Нет! Я — Роналдо», — приводит слова бразильца Роналдо интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо дос Сантос успел провести за «Ростов» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Тёзка легендарного форварда Роналдо является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года перед переездом в Россию он выступал за болгарский «Левски».