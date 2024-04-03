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Воспитанник «Зенита» Барановский допустил возможность ухода из клуба

Воспитанник «Зенита» Барановский допустил возможность ухода из клуба
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Нападающий «Зенита» Алексей Барановский признался, что готов рассмотреть предложение от другого клуба. 19-летний футболист заявил о стремлении закрепиться в основном составе любого клуба Российской Премьер-Лиги, чтобы получать регулярную игровую практику и прогрессировать.

«Если поступит предложение, буду рассматривать. Потому что нужно стремиться закрепиться в основе клуба РПЛ и получать постоянную игровую практику, расти как футболисту», – приводит слова Алексея Барановского интернет-портал Metaratings.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Барановский провёл 11 матчей за молодёжку «Зенита», забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Во Второй лиге за дубль сине-бело-голубых он провёл восемь матчей и забил один гол. Соглашение молодого игрока с «Зенитом» рассчитано до 2026 года.

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