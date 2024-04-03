Калинский: Григорян перчатки кинет: «Давай, боксируй». Для меня это было стрессом

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Николай Калинский поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Александром Григоряном. Напомним, в 2015-2016 годах Григорян возглавлял «СКА-Хабаровск», за который выступал Калинский.

«Григорян драться предлагал? Да. Во всём участвовал. Он к молодым не очень хорошо относился. Постоянно какие‑то упражнения давал: бокс, борьбу, ещё какие‑то. Характер так воспитывается? Да, 100%. Он специфический тренер. Для меня это было стрессом.

Я пришёл из школы и никогда не видел, чтобы тренировочный процесс был так построен. Давление было очень сильное на тренировках. Иногда даже не хотелось на тренировку идти. Думал, что лучше дома отсидеться, чем прийти и слушать Витальича, когда он что‑нибудь скажет или перчатки кинет: «Давай, боксируй с ребятами!» Витальич — очень сильный тренер. С ним реально можно прибавить молодому футболисту, однозначно. Очень хорошая школа жизни», — сказал Калинский в эфире «Матч ТВ».

57-летний специалист за свою карьеру успел поработать в большом количестве российских и зарубежных клубов, таких как «Химки», СКА-Хабаровск, «Луч-Энергия», «Тосно», «Анжи», московский «Арарат», «Тамбов», «Кубань», «Алашкерт» и «Урарту». Также Григорян занимал пост главного тренера в женской «Ладе», «Звезде-2005» и ЦСКА.

Напомним, 30-летний Николай Калинский выступает за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ. Футболист провёл в составе «Пари НН» 112 матчей и записал на свой счёт 21 гол и 17 результативных передач.