Защитница сборной Сербии: у меня на родине очень уважают мужской «Зенит»

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич рассказала об отношении местных жителей к санкт-петербургскому клубу РПЛ.

«В 2020 году услышала, что в Суперлигу заявляется новая команда – «Зенит», мне стало интересно, как это будет. В Сербии очень уважают мужской «Зенит», потому что там долго играл Бранислав Иванович. Само название для нас уже говорит о многом – это что-то большое, классное. Через год у меня заканчивался контракт с «Рязанью», и я получила приглашения практически от всех клубов Суперлиги. Понимала, что для моего прогресса надо идти дальше. Я выбрала «Зенит». Тогда это было не самое большое предложение в финансовом плане, но это было не про деньги. Почувствовала, что большая ответственность – играть за клуб с таким именем», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В декабре 2023 года ЖФК «Зенит» продлил контракт с сербской футболисткой. В составе сине-бело-голубых Лазаревич дважды завоевала чемпионство России и стала победительницей Суперкубка в 2023 году.