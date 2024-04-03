Защитница «Зенита» Лазаревич: Россия огромная, а Сербия — размером с Петербург

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич сравнила свою родину с Россией. По словам защитницы сине-бело-голубых, Сербия — размером с Санкт-Петербург.

«Россия огромная, это первое. Сербия, кажется, размерами как Петербург. Ещё погода – здесь снег, в Сербии в последнее время его нет, зима как осень. Люди немного отличаются: в Сербии малознакомых могут открыто принять у себя, готовы встретить, помочь. Здесь люди более закрытые, нужно какое-то время, чтобы начать доверять новому человеку, но потом и примут, и помогут. Мы похожи в стиле жизни – патриотизм, религия. В этом у нас всё одинаковое», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Ранее Александра Лазаревич рассказала о реакции земляков на поражение мужской национальной команды от сборной России со счётом 0:4 в товарищеской встрече.