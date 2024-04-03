Сербская футболистка «Зенита»: мне нравился Дэвид Бекхэм, потому что он красавчик

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич ответила на вопрос, был ли у нее в детстве кумир.

«Нет, но мне нравился Дэвид Бекхэм, потому что он красавчик. И удар у него хороший. Но не было какого-то такого игрока, из-за которого я пошла в футбол, я играю по своим ощущениям. Сейчас мне нравится Люси Бронз из «Барселоны» и сборной Англии, классная правая защитница. Я играла против неё, когда «Рязань-ВДВ» встречалась с «Лионом» в Лиге чемпионов», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В декабре 2023 года ЖФК «Зенит» продлил контракт с сербской футболисткой. В составе сине-бело-голубых Лазаревич дважды завоевала чемпионство России и стала победительницей Суперкубка в 2023 году.

Ранее Лазаревич рассказала про отношение её земляков к мужскому «Зениту».