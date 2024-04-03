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Воспитанник «Зенита» Барановский назвал самого сильного футболиста сине-бело-голубых

Воспитанник «Зенита» Барановский назвал самого сильного футболиста сине-бело-голубых
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Воспитанник «Зенита» Алексей Барановский назвал самого сильного футболиста основного состава сине-бело-голубых.

«Кто в «Зените» сильнейший игрок? Вендел. Кто из бразильцев самый главный трудоголик в тренировочном процессе? На тренировках отрабатывают все без исключений. Из бразильцев на играх Вендел. Он покрывает всё поле, отрабатывает, у него хорошее ведение и единоборства», — приводит слова Барановского Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Вендел принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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