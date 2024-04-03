«Локомотив» — о спорном эпизоде в игре с «Уралом»: разве это не фол?

Пресс-служба московского «Локомотива» после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:1) опубликовала спорный эпизод в штрафной екатеринбургского клуба, после которого не был назначен пенальти.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. На 70-й минуте вратарь уральцев Алексей Мамин в высоком прыжке забрал мяч, после чего коленом врезался в игрока гостей Сергея Пиняева. Левников посмотрел данный эпизод после подсказки VAR, после чего объявил, что нарушение правила не определено.

Таким образом, московский «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу.