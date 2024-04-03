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«Локомотив» — о спорном эпизоде в игре с «Уралом»: разве это не фол?

«Локомотив» — о спорном эпизоде в игре с «Уралом»: разве это не фол?
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Пресс-служба московского «Локомотива» после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:1) опубликовала спорный эпизод в штрафной екатеринбургского клуба, после которого не был назначен пенальти.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. На 70-й минуте вратарь уральцев Алексей Мамин в высоком прыжке забрал мяч, после чего коленом врезался в игрока гостей Сергея Пиняева. Левников посмотрел данный эпизод после подсказки VAR, после чего объявил, что нарушение правила не определено.

Таким образом, московский «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    
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