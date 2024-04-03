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Пименов: отставка Галактионова не нужна — «Локомотив» играет хорошо и остро

Пименов: отставка Галактионова не нужна — «Локомотив» играет хорошо и остро
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Бывший российский футболист Руслан Пименов отреагировал на поражение московского «Локомотива» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Локомотив» после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создаёт много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты. Я считаю, что отставка Галактионова точно не нужна», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 3 апреля состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

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