Пименов: отставка Галактионова не нужна — «Локомотив» играет хорошо и остро

Бывший российский футболист Руслан Пименов отреагировал на поражение московского «Локомотива» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:1).

«Локомотив» после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создаёт много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты. Я считаю, что отставка Галактионова точно не нужна», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 3 апреля состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.