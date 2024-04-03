Галактионов хочет уйти из «Локомотива», «Ак Барс» нашёл нового тренера. Главное к вечеру
Михаил Галактионов задумался об уходе из «Локомотива», а «Ак Барс» определился с кандидатурой главного тренера. В Кубках России и Гагарина продолжаются серии плей-офф. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 апреля.
Футбол
- Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива». Руководство против
- «Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России
- В Польше фанаты избили белорусского тренера «Заглембе» Хацкевича
Материалы по теме
Хоккей
- «Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина
- Анвар Гатиятулин согласился возглавить «Ак Барс», несмотря на договорённость с «Сибирью»
- Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае
Теннис
- Александрова — лучшая теннисистка России, Касаткина — четвёртая. Новый рейтинг «Чемпионата»
- Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв сеяного
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Пётр Ян рассказал, почему отказался от предложений уехать из России
Материалы по теме
Лыжи
- Большунов одержал победу в пасьюте на этапе Кубка России в Кировске, Устюгов — второй
- Вероника Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске
Авто
- «Я хочу уничтожить все остальные команды». Хэмилтон — о мотивации на этот сезон
- Себастьян Феттель предупредил «Феррари» по поводу перехода Хэмилтона
Материалы по теме
Волейбол
- «Белогорье» в борьбе уступило «Кузбассу» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги
- «Зенит-Казань» обыграл «Енисей» на выезде и вышел в полуфинал мужской Суперлиги
Фигурное катание
- Фигуристка Екатерина Боброва стала мамой во второй раз
- Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста
Комментарии