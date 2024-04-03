Галактионов хочет уйти из «Локомотива», «Ак Барс» нашёл нового тренера. Главное к вечеру

Михаил Галактионов задумался об уходе из «Локомотива», а «Ак Барс» определился с кандидатурой главного тренера. В Кубках России и Гагарина продолжаются серии плей-офф. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 апреля.

Футбол

Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива». Руководство против

«Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

В Польше фанаты избили белорусского тренера «Заглембе» Хацкевича

Хоккей

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Анвар Гатиятулин согласился возглавить «Ак Барс», несмотря на договорённость с «Сибирью»

Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае

Теннис

Александрова — лучшая теннисистка России, Касаткина — четвёртая. Новый рейтинг «Чемпионата»

Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв сеяного

Бокс/ММА

Пётр Ян рассказал, почему отказался от предложений уехать из России

Лыжи

Большунов одержал победу в пасьюте на этапе Кубка России в Кировске, Устюгов — второй

Вероника Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

Авто

«Я хочу уничтожить все остальные команды». Хэмилтон — о мотивации на этот сезон

Себастьян Феттель предупредил «Феррари» по поводу перехода Хэмилтона

Волейбол

«Белогорье» в борьбе уступило «Кузбассу» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» на выезде и вышел в полуфинал мужской Суперлиги

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