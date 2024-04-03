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Новости спорта 3 апреля, Галактионов Локомотив, Кубок России по футболу, КХЛ плей-офф: результат матчей, Ак Барс тренер

Галактионов хочет уйти из «Локомотива», «Ак Барс» нашёл нового тренера. Главное к вечеру
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Михаил Галактионов задумался об уходе из «Локомотива», а «Ак Барс» определился с кандидатурой главного тренера. В Кубках России и Гагарина продолжаются серии плей-офф. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 апреля.

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