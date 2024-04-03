Абаскаль — о реализации «Спартака»: был бы обеспокоен, если бы не били по воротам

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о слабой реализации красно-белых. Испанский специалист не обеспокоен тем, что после возобновления сезона столичный клуб мало забивает. По мнению Абаскаля, главное, что «Спартаку» удается создавать моменты.

«Я бы больше был обеспокоен, если бы не били по воротам. Было бы хуже, если бы у нас не было этих ударов. Цель в футболе — забивать мячи, но, чтобы это сделать, необходимо создавать моменты. Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше всё зависит от решительности, концентрации и реализации», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что после зимней паузы московский «Спартак» провёл четыре официальных матча. Подопечные Гильермо Абаскаля сумели забить три мяча (в матче Кубка России с «Оренбургом» — 3:1). При этом в трёх подряд матчах чемпионата страны москвичи не смогли поразить ворота соперника.