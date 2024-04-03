Галактионов объяснил вылет «Локомотива» из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Урала» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоялась сегодня, 3 апреля 2024 года. Игра была проведена в Екатеринбурге. Она завершилась поражением железнодорожников со счётом 0:1. Таким образом, команда Галактионова вылетела из Кубка России.

«Думаю, что мы не вошли в игру. Команда провела очень энергозатратный матч с «Краснодаром», мы попытались выпустить свежих игроков. Но вот этот быстрый мяч, который мы пропустили, немного команду ошеломил. Опять мы инициативу взяли, но реализации нам не хватило. Наверное, не получилось и того хорошего отрезка во втором тайме. Стартовые минуты были неплохими, но концовка матча нам не удалась, к сожалению», – приводит слова Галактионова пресс-службы клуба.

После неудачного матча с «Уралом» в Кубке России «Чемпионату» стало известно, что Михаил Галактионов больше не планирует оставаться в стане железнодорожников. Российский специалист хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».