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Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Фиорентина» — «Аталанта»: Миранчук начнёт матч Кубка Италии с первых минут

«Фиорентина» — «Аталанта»: Миранчук начнёт матч Кубка Италии с первых минут
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Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо
Календарь Кубка Италии

Команды огласили стартовые составы на матч.

«Фиорентина»: Терраччано, Паризи, Раньери, Миленкович, Кайоде, Мандрагора, Бонавентура, Гонсалес, Бельтран, Куаме, Белотти.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Хин, Колашинац, Хольм, де Рон, Пашалич, Руджери, Компейнерс, Миранчук, Лукман.

Последний раз эти команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 4-го тура Серии А, в котором «фиалки» одержали победу со счётом 3:2.

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.

Напомним, «Фиорентина» за 29 матчей чемпионата Италии по футболу набрала 43 очка. Она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» располагается на шестой позиции. Клуб из Бергамо за аналогичное количество матчей заработал 50 очков.

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