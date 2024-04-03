«Фиорентина» — «Аталанта»: Миранчук начнёт матч Кубка Италии с первых минут

Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили стартовые составы на матч.

«Фиорентина»: Терраччано, Паризи, Раньери, Миленкович, Кайоде, Мандрагора, Бонавентура, Гонсалес, Бельтран, Куаме, Белотти.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Хин, Колашинац, Хольм, де Рон, Пашалич, Руджери, Компейнерс, Миранчук, Лукман.

Последний раз эти команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 4-го тура Серии А, в котором «фиалки» одержали победу со счётом 3:2.

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko

Напомним, «Фиорентина» за 29 матчей чемпионата Италии по футболу набрала 43 очка. Она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» располагается на шестой позиции. Клуб из Бергамо за аналогичное количество матчей заработал 50 очков.