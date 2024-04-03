Руслан Нигматуллин считает, что назначение Черчесова пойдёт на пользу «Локомотиву»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива», а также высказался о потенциальном назначении Станислава Черчесова в московский клуб.

«В первую очередь можно говорить о тренерских просчётах Галактионова, но хочется, чтобы лидеры «Локомотива» взяли более активную позицию в исправлении ситуации. Все привыкли к тому, что «Локомотив» был всегда самой кубковой командой в России. Хотелось бы, чтобы так и оставалось. Но при Галактионове, к сожалению, «Локомотив» не выигрывает Кубок. Команде, кроме побед, много чего не хватает.

Галактионов, видимо, чувствует, что он сделал определённые просчёты и ошибки в межсезонье, и не может достучаться до своих подопечных. Поэтому принимает решение о том, чтобы подать в отставку. Но понимаю, почему руководство не хочет отпускать Галактионова. Он российский молодой перспективный тренер — разбрасываться такими специалистами не приходится.

Если придёт Черчесов, то при всём уважении к Галактионову Станислав Саламович — более опытный специалист, а его квалификация намного выше. Зная его возможности достигать успеха со своими командами, удивительно, что Черчесов до сих пор без работы. Поэтому назначение Черчесова будет только на пользу «Локомотиву». Думаю, что Черчесов в ближайшее время возглавит «Локомотив» или «Спартак», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.