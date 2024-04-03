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Агент Тьяго Мотты прокомментировал планы тренера «Болоньи» на ближайшее будущее

Агент Тьяго Мотты прокомментировал планы тренера «Болоньи» на ближайшее будущее
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Агент главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты Алессандро Канови высказался о возможности подписания контракта его клиента с другим клубом.

«Подтверждение пребывания Хаби Алонсо в леверкузенском «Байере» открыло несколько важных кандидатур для «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии». Также есть «Барселона». Сейчас это три интересных и очень желанных поста. На данный момент единственным фактом является то, что у Мотты истекает контракт с «Болоньей». Останется ли он в «Болонье»? Не могу сказать, потому что переговоров ни с кем не веду», – приводит слова Канови Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее сообщалось, что Тьяго Мотта является одним из кандидатов на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле». При этом также в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Болоньи» – основной претендент на аналогичную должность в «Ювентусе» в случае ухода Массимилиано Аллегри.

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