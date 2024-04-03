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Педро — самый молодой легионер в истории «Зенита», ставший автором гола

Педро — самый молодой легионер в истории «Зенита», ставший автором гола
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18-летний бразильский футболист «Зенита» Педро, оформивший дубль за сине-бело-голубых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», стал самым молодым легионером в истории клуба из Санкт-Петербурга, забившим гол в официальной встрече.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Зенита». Педро на 55-й минуте восстановил равновесие на табло, а на 65-й вывел свою команду вперёд.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

Напомним, в январе 2024 года Педро стал игроком «Зенита». 18-летний бразилец имеет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца 2028 года.

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