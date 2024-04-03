Педро — самый молодой легионер в истории «Зенита», ставший автором гола

18-летний бразильский футболист «Зенита» Педро, оформивший дубль за сине-бело-голубых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», стал самым молодым легионером в истории клуба из Санкт-Петербурга, забившим гол в официальной встрече.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Зенита». Педро на 55-й минуте восстановил равновесие на табло, а на 65-й вывел свою команду вперёд.

Напомним, в январе 2024 года Педро стал игроком «Зенита». 18-летний бразилец имеет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца 2028 года.