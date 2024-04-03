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Дубль 18-летнего Педро принёс «Зениту» победу над «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка

Дубль 18-летнего Педро принёс «Зениту» победу над «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка
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Завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте. Его автором стал нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. На 55-й минуте бразильский игрок «Зенита» Педро сравнял счёт в игре. На 65-й минуте 18-летний форвард оформил дубль и принёс «Зениту» победу.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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