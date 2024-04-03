Владимир Федотов оценил победу ЦСКА над «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. По словам специалиста, игра получилась интересной.

«Получился интересных кубковый поединок. Был прессинг, красивейший гол Давилы, много хороших моментов, но не всё получилось реализовать. Надо усердно работать и дальше. Сегодня рады победе — и благодарим наших болельщиков за поддержку на трибунах!» – приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

Напомним, 3 апреля 2024 года московский ЦСКА на выезде сыграл с «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 1:0. Ответная встреча будет проведена в Москве 17 апреля.