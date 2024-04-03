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Владимир Федотов оценил победу ЦСКА над «Балтикой» в Кубке России

Владимир Федотов оценил победу ЦСКА над «Балтикой» в Кубке России
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. По словам специалиста, игра получилась интересной.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Получился интересных кубковый поединок. Был прессинг, красивейший гол Давилы, много хороших моментов, но не всё получилось реализовать. Надо усердно работать и дальше. Сегодня рады победе — и благодарим наших болельщиков за поддержку на трибунах!» – приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

Напомним, 3 апреля 2024 года московский ЦСКА на выезде сыграл с «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 1:0. Ответная встреча будет проведена в Москве 17 апреля.

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