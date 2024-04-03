Губерниев: этому «Спартаку» пока тяжело с «Зенитом» играть

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

«Хороший футбол. Этому «Спартаку» пока тяжело с этим «Зенитом» играть. Старались, конечно. Но как только основа у «Зенита» выходит, разница в мастерстве становится пугающей!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.