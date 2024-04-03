Александр Мостовой: бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» в игре со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Безобразный первый тайм со стороны «Зенита», за исключением одного Педро, который в итоге сделал результат. Представьте, если у «Зенита» будет постоянно такой состав, как в первом тайме — на каком месте тогда они были бы в РПЛ? Было видно в первом тайме, что нужно скорее выпускать лидеров «Зенита».

Все понимали, что если хочется спасти игру, то нужно выпускать футболистов — не тех, что вышли изначально у «Зенита». По мне, более закономерным был бы ничейный результат. Похоже, в игре со «Спартаком» бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на первый тайм», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.